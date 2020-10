Ministrul Transporturilor: Am vești bune pentru șoferii români „Imi doresc sa terminam tot ce am inceput și care are un progres fizic de peste 90 la suta - variante ocolitoare, drumuri naționale. Eu cred ca anul 2020 va fi anul in care vom putea spune ca s-au construit autostrazi in Romania, iar perioada 2021-2024 va fi perioada in care infrastructura de transport se va dezvolta și va fi coloana vertebrala pe care se va ridica economia acestei țari”, a spus Lucian Bode. Poluare masiva in Capitala. S-au inregistrat depașiri de peste 400% ale nivelului maxim admis „In Romania, sa finalizezi un proiect de infrastructura mare la timp este ceva ieșit din comun.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Tronsonul de autostrada Rasnov-Cristian, varianta ocolitoare a municipiului Bacau si lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda vor fi gata pana la sfarsitul acestui an, a anuntat, joi, ministrul de resort, Lucian Bode, in cadrul conferintei online RoInvest, potrivit Agerpres. "Am preluat in noiembrie anul…

- Primul lot de pe autostrada Transilvania „va fi deschis pe 4 septembrie” Pe 4 septembrie se deschide primul tronson de autostrada din acest an, lotul Biharia-Borș, cu Vama Borș 2, pe autostrada Transilvania. Secțiunea are o lungime de 5,5 km, tronsonul de autostrada dintre Biharia și Borș,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, luni, la Focsani, ca niciun santier pe infrastructura de transport nu a fost închis în perioada pandemiei. Totodata, el a anunțat ca pâna la sfârsitul anului vor fi semnate contracte noi pentru alti 420 km de de autostrazi,…