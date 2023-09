Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar fi fost lovita de drone ruse in atacul asupra portului ucrainean Ismail de la Dunare, in noaptea de duminica spre luni. Aceasta afirmație, susținuta cu tarie de autoritațile de la Kiev, a fost respinsa vehement de autoritațile de la București, inclusiv de președintele Iohannis. Miercuri,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca a fost informat in timp real de MApN despre bucațile de drona gasite in Romania. „Am solicitat investigarea de urgenta si profesionista a provenientei acestor componente, precum si a momentului si circumstantelor in care acestea au ajuns pe teritoriul Romaniei,…

- Catalin Drula, presedintele USR, i-a acuzat, miercuri, pe oficialii romani și in special pe președintele Klaus Iohannis ca au bagat „sub preș” informațiile primite din partea ucraineana ca o drona ruseasca a explodat pe teritoriul Romaniei, informeaza News.ro. „Au mintit timp de 2 zile. Ucraina a spus…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a confirmat ca bucați dintr-o drona ruseasca au cazut pe teritoriul țarii noastre, potrivit Antena 3 CNN . Afirmația vine dupa ce Ucraina insista de cateva zile ca drone ruse au cazut pe teritoriul romanesc, dupa un atac asupra porturilor ucrainene. Asta in timp ce…

- Bucati dintr-o drona au fost gasite pe teritoriul Romaniei, informația fiind confirmata de Ministrul Apararii, Angel Tilvar. Potrivit primelor informatii, mai multe bucati dintr-o drona folosita de Rusia pentru atacurile asupra unor tinte din Ucraina au fost gasite in Romania. Descoperirea a fost facuta…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a confirmat, miercuri, in timpul unei vizite la Plauru, in judetul Tulcea, ca au fost gasite bucati ”care pot fi dintr-o drona” ruseasca. Declaratiile sale vin la o zi dupa ce presedintele Klaus Iohannis afirma ca nu a existat nicio piesa si nicio drona si nicio alta…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar (PSD), a declarat miercuri, prezent in localitatea Plauru din județul Tulcea, ca a gasit la fața locului resturi care ar putea proveni de la o drona ruseasca. Afirmația vine dupa ce Ucraina insista de cateva zile ca drone ruse au cazut pe teritoriul romanesc, dupa…

- Mai multe bucați dintr-o drona ruseasca au fost gasite pe teritoriul Romaniei, in judetul Tulcea, in zona localitatii Plauru, la granita cu Ucraina. Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a confirmat acest lucru, in urma cu puțin timp.