- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vizitat Constanta și a declarat ca statiunile populare de pe litoral pot deveni focare de COVID-19.”Exista posibilitatea ca Vama Veche si alte zone de pe litoral sa devina focare. In acest moment sunt cetateni care se reintorc in acele teritorii, nu trebuie sa gestionam…

- Autoritatile din Constanța iau in calcul testarea turistilor pentru COVID-19, la sosirea in statiunile de pe litoral. Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, a declarat marti, in urma unei intalniri de lucru cu reprezentantii organizatiilor patronale din turismul litoral, ca a fost detaliat…

