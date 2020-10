Stiri pe aceeasi tema

- Romania a avut 1.700 de cazuri de coronavirus, astazi. E vorba de un record, insa ministrul Sanatații explica faptul ca lucrurile nu stau tocmai așa.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca numarul de 1.713 noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 include si cazuri neraportate din zilele anterioare.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, luni seara, ca primul val al epidemiei de Covid-19 nu a trecut in Romania și ca, daca se respecta regulile, s-ar putea ca numarul de cazuri sa scada in a doua jumatate a lunii octombrie sau in noiembrie. Intrebat, la Digi24, cand va veni valul doi al epidemiei…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in conditiile in care se vor respecta in continuare regulile de protectie sanitara impuse de autoritati, in sezonul de toamna care urmeaza se va lua o decizie legata de vaccinul COVID. Ministrul a adaugat ca este necesarsa se țina cont de inceperea scolii,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Miercurea Ciuc, faptul ca luna septembrie va fi una „destul de grea”, in contextul pandemiei de coronavirus, fiindca din cauza evenimentelor care vor avea loc in aceasta luna exista riscul creșterii numarului de infectari. In luna septembrie se…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca Romania se afla pe un platou de stabilizare a numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, numarul de 1.504 cazuri noi anuntat joi fiind raportat la 25.000 de teste.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca se așteapta la o scadere a numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, insa aceasta nu va fi rapida, ci treptata, de la o saptamana la alta. “Ne asteptam la o scadere a numarului de cazuri. Nu foarte rapida, dar va fi o scadere de la o saptamana la…

- Nelu Tataru: Stabilizare a numarului de cazuri noi de Covid in Romania Ministrul Sanatații, Nelu Tataru. 1.189 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost anuntate astazi de autoritati, în scadere usoara fata de ieri, când au fost raportate 1.392 de îmbolnaviri. Creste…

- Dupa ce Romania a inregistrat astazi 1.030 de noi cazuri de COVID-19, Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca țara trece printr-un moment dificil si ca s-a ajuns in aceasta situatie prin nerespectarea regulilor sau instigarea la nerespectarea lor.