Stiri pe aceeasi tema

- "La nivel declarativ, firma care-l produce aduce acelasi stoc in fiecare luna ca inainte de pandemie. Am deschis anumite controale si anchete la nivelul distribuitorilor si a farmaciilor pentru a vedea de ce stocul se epuizeaza atat de repede si nu ajunge la persoanele care au nevoie de ele",…

- Vlad Alexandrescu spune ca explicația ANM este aceea ca numarul de pacienți s-a dublat in ultimul an, fara sa prezinte insa studii in acest sens. "Euthyrox lipsește din farmacii de aproape 6 luni de zile, dar Agenția Naționala a Medicamentului incearca sa ne convinga ca lipsa acestui medicament…

- MAE reclama „o serie de manifestari provocatoare ale parții ungare”, precizand ca ministrul maghiar de Externe a deturnat „in mod absolut regretabil, sensul afirmațiilor președintelui Romaniei” cu privire la proiectul de lege privind autonomia „Ținutului Secuiesc”. Printr-un mesaj video postat pe pagina…

- 140.122 de cutii de Euthyrox (100 mcg) au ajuns in depozitele din Romania pe 31 martie, iar 54.240 de cutii au fost deja distribuite și pot fi gasite in farmacii, anunța Ministerul Sanatații. Euthyrox, un medicament utilizat de pacienții cu afecțiuni tiroidiene, a fost de negasit in farmaciile din Romania…

- Agenția Naționala a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR) a anuntat ca, o cantitate semnificativa de Euthyrox 100 mg/comprimat (substanța activa levotiroxina sodica) a intrat marți in depozitul companiei Merck din Romania.Anunțul a fost transmis in condițiile in…

- Un senator PMP ii ataca dur pe romanii care s-au intors din Italia in ultimele saptamani de teama coronavirusului. Catalin Lucian Iliescu susține ca aceștia sunt oameni care nu au platit contribuții la stat, dar vor sa beneficieze de spitalele din Romania.“Dupa toata nebunia asta trebuie sa incepem…

- Florin Citu a anuntat pe pagina sa de Facebook ce masuri vor fi luate pentru a ajuta firmele romanesti sa treaca peste perioada de criza cauzata de pandemia de coronavirus. "In aceasta perioada, avand in vedere contextul economic dificil cauzat de raspandirea infecției cu virusul COVID – 19,…

- ANAF suspenda executarile silite, controalele fiscale și amana termenul de depunere a declarațiilor, pe parcursul starii de urgența Minitrul Finanțelor, Florin Cițu, a prezentat, pe pagina sa de Facebook, cateva masuri pe care le-a pregatit, Agenția Naționala de Administrare Fiscala a pregatit o serie…