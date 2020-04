Stiri pe aceeasi tema

Romania a raportat la OMS 411 de pacienți decedați și 8.067 imbolnaviri. Totodata, 1.508 persoane diagnosticate cu Covid-19 au fost declarate vindecate...

- Deși coronavirusul ajuns și in Romania se raspandește rapid, acesta nu este singurul virus contagios care ne afecteaza. Și rujeola continua sa faca victime printre oameni, fiind una dintre cele mai periculoase și ușor transmisibile boli.

- Au fost inregistrate 3.183 cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus in Romania, pana vineri, ora 13.00, potrivit ministrului Sanatații, Nelu Tataru. 281 de persoane au fost declarate vindecate. Potrivit sursei citate, sunt trei focare de infecție: Suceava, Arad și Deva. Vezi LIVE: Ministrul Sanatații,…

- Primul oraș din România în carantina totala, cu 31 de decese provocate de coronavirus (multe dintre victime confirmate cu virusul chiar și la zile întregi dupa deces) și peste 638 de îmbolnaviri. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, se teme ca 1.000 de purtatori ai coronavirusului…

- Pana astazi, 29 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.760 de persoane confirmate pozitiv, 169 au fost declarate vindecate și externate (55 la Timișoara, ... The post Epidemie in Romania: cel mai recent…

- Alerta in mai multe orașe din țara, intre care și Buzau. Autoritațile au decis suplimentarea masurilor de control și prevenire a infecției la punctele de frontiera terestre, maritime/ fluviale și aeriene și asigurarea cu specialiști din cadrul direcțiilor de sanatate publica, inclusiv prin detașare…

- Pentru al doilea an consecutiv, autoritațile au declarat epidemie de gripa in Romania. In ultima saptamana, s-a inregistrat o creștere foarte mare a numarului de infecții respiratorii fața de nivelul...

- Este epidemie de gripa in Romania, iar autoritațile au luat o decizie fara precedent! Au declansat alerta medicala dupa doar doua saptamani epidemice, si nu trei, asa cum spune procedura. Motivul este alarmant.