Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a afirmat, miercuri seara, ca 74.000 de salariati din sistemul medical nu au asigurat in acest moment salariul pe care ar trebui sa-l primeasca in 15 decembrie. Ministrul afirma ca in urmatoarele 10-12 zile ar trebui gasite solutii juridice, in lipsa unei rectificari bugetare.