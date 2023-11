Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu are planuri agresive si nici „expansioniste” in Europa, a asigurat luni ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care a anuntat ca va lua parte la reuniunea OSCE in Macedonia de Nord daca Bulgaria ii va permite sa treaca prin spatiul aerian, relateaza agentiile EFE si Reuters. „Rusia nu are…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, va participa luni, in Iran, la o reuniune pe tema conflictului armeano-azer. La eveniment vor participa șefii diplomațiilor din Armenia, Azerbaidjan, Iran, Rusia și Turcia, transmite duminica EFE, citata de Agerpres. „Confirmam convorbirile lui Serghei Lavrov…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a discutat cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi, in cursul convorbirilor de la Beijing despre escaladarea situației din Orientul Mijlociu, se spune in comunicatul publicat pe site-ul oficial al Ministerului rus de Externe. Dupa cum se arata in document,…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, l-a primit luni, 16 octombrie, pe omologul sau rus Serghei Lavrov, inaintea unei vizite in China a presedintelui rus Vladimir Putin, cu ocazia celei de a treia editii a Forumului Noilor Drumuri ale Matasii, relateaza AFP. China si Rusia, doua tari vecine, impartasesc…

- Rusia nu vede nimic bun in incercarile țarilor din Alianța Nord-Atlantica de a "patrunde" in Caucazul de Sud. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a comentat in acest sens exercițiile militare dintre Armenia și SUA. "Desigur, nu vedem nimic bun in faptul ca o țara agresiva din NATO incearca sa…