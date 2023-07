Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a cerut reducerea timpului de livrare a echipamentelor militare catre fortele care lupta in Ucraina, in fata ofensivei ucrainene pe linia frontului, transmite EFE, citat de Agerpres.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu a facut mai multe anunțuri radicale vizavi de poziția Ucrainei in razboi, dupa ce, in ultimele luni, Volodimir Zelenski și-a anunțat contraofensiva asupra armatei ruse, dand garanții ca va invinge. Astfel, marți, Serghei Șoigu a oferit o veste mai puțin buna…

- Subminarea structurilor hidrocentralei Kahovka, care a dus la inundarea unor suprafețe mari, a fost efectuata de regimul de la Kiev, acuza marți ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu. De cealalta parte, Ucraina acuza Rusia ca se afla in spatele acestui incident."In aceasta seara, regimul de la…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a acuzat Ucraina ca a aruncat in aer uriasul baraj Kahovka, ca parte a unui plan de redesfasurare a unitatilor din apropierea regiunii Herson pentru operatiuni impotriva fortelor rusesti, transmite Reuters.

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a asigurat marti ca autoritatile de la Moscova iau masuri pentru a creste productia de arme de care trupele ruse au nevoie in „operatiunea militara speciala” din Ucraina, unde luptele cu armata ucraineana se desfasoara „pe toata linia de contact a frontului”,…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit duminica, 16 aprilie, la Moscova cu ministrul chinez al Apararii, Li Shangfu, și a salutat cooperarea militara dintre cele doua națiuni, care susțin ca au incheiat un parteneriat „fara limite”, informeaza Reuters . Imaginile postate de Kremlin de la aceasta…

- Ministrul chinez al apararii Li Shangfu se va duce in vizita duminica in Rusia. Discutii cu omologul sau rus Serghei Soigu sunt planificate in timpul vizitei, care dureaza pana marti, a anuntat Ministerul rus al Apararii pe canalul sau de Telegram.