Ministrul Rafila: Reducerea numărului de paturi din spitalele de stat ”este unul din țelurile noastre”, dar numai după evaluări Ministrul Sanatații spune ca reducerea numarului de paturi din spitalele finanațate de Casa Naționala de Asigurari de Santatate ”este unul din țelurile noastre”, dar numai dupa evaluari și discuții cu toți factorii. ”O sa facem lucrul acesta, este unul din telurile noastre sa facem lucrul acesta – sa reducem numarul de paturi, dar vedeti ca decizia trebuie sa fie luata tot asa, prin discutii si intelegere. (…) Trebuie sa discuti si cu autoritatile locale sa accepte chestiunea aceasta. Nu vreau sa mergem pe aceasta idee ca mergem si inchidem spitale. Trebuie sa analizam nevoia de servicii medicale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

