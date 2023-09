Ministrul Rafila: „Nu reintroducem masca, dar o recomandăm” Ministrul Sanatații spune ca trendul crescator al numarului de cazuri de Covid va dura circa doua saptamani, dupa care va urma o ”descreștere”, dar masca de protecție nu va fi obligatorie. „A fost o crestere constanta in ultimele cateva saptamani, am ajuns de la cateva sute la 2.000 de cazuri pe zi. Opinia mea si a colegilor care lucreaza in zona de sanatate publica este ca aceasta situatie, cu numar important de cazuri, va mai dura circa doua saptamani, dupa care vom intra pe un trend de descrestere a numarului de cazuri”, a precizat ministrul Rafila. In momentul de fața, potrivit ministrului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

