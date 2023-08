Stiri pe aceeasi tema

- Damen a transmis, vineri, precizari, printr-un comunicat de presa, in legatura cu situatia de la Santierul Mangalia.“Damen va ramane in Romania si isi va continua activitatea la Galati. Nu exista indoiala ca Legea 187/2023 este aplicabila si Damen este lipsit de controlul operational si managerial,…

- Damen va ramane in Romania și iși va continua activitatea la Galați, a informat vineri compania, precizand ca a incetat contractul de asociere cu statul roman legat de șantierul din Mangalia.

- Deon Andre Vorster a demisionat din functia de presedinte al Directoratului Damen Shipyards Mangalia SA. Sofien Lamiri, nominalizat de actionarul olandez al companiei, a devenit noul presedinte al Directoratului.Deon Andre Vorster, presedintele Directoratului Damen Shipyards Mangalia SA, a demisionat…

- Guvernul Romaniei intenționeaza sa lanseze o ampla campanie in randul populației, cu scopul de a incuraja cetațenii sa „cumpere romanește”. In același timp, vor fi implementate masuri concrete pentru sprijinirea procesatorilor de produse agro-alimentare, printr-o noua schema de ajutor in valoare de…

- ”La 16 decembrie 2022, Romania a transmis Comisiei o cerere de plata bazata pe 49 de jaloane si 2 tinte stabilite in Decizia de punere in aplicare a Consiliului pentru a doua plata. Dupa examinarea dovezilor furnizate de autoritatile romane, Comisia a considerat ca 47 de jaloane si 2 tinte din totalul…

- Europarlamentarul Corina Cretu a anuntat, ieri, ca a fost desemnata raportor alternativ din partea Comisiei pentru Dezvoltare Regionala a Parlamentului European (REGI) pentru Raportul cu privire la implementarea Politicii de Coeziune pentru perioada 2014-2020 in statele Uniunii Europene, potrivit Agerpres.…

- Peste 400 de km de cai ferate vor fi reabilitate de I.S „Calea Ferata din Moldova” (CFM) in parteneriat cu specialiștii ucraineni de la „Ukrzaliznytsia”. Un Memorandum in acest sens a fost semnat pe 31 mai curent la Vinnița de catre directorul CFM, Oleg Tofilat, și reprezentanții „Ukrzaliznytsia”, transmite…

- Comisia Europeana a prezentat, marti, un nou raport privind situatia Spatiului Schengen, in care isi exprima inca o data sprijinul pentru aderarea Bulgariei si Romaniei pana la sfarsitul anului. Comisia solicita din nou Consiliului UE sa permita ambelor tari sa fie admise pe deplin in Schengen.In…