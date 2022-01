Stiri pe aceeasi tema

- Noile COMPENSARI și PLAFONARI ale facturilor, explicate de ministrul Energiei: Cum se va schimba legea Noile COMPENSARI și PLAFONARI ale facturilor, explicate de ministrul Energiei: Cum se va schimba legea In cursul zilei de marți, 11 ianuarie, Virgil Popescu, ministrul Energiei, a anunțat cum se va…

- Ministrul a precizat ca a avut o discutie cu ministrii din Cabinet si cu premierul Ciuca, despre problema facturilor la energie. El a precizat ca, la nivelul lunii decembrie, 80% din consumatorii casnici au beneficiat de compensare si plafonare si in jur de 60% la gaze naturale. Virgil Popescu a precizat…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a spus, marți, ca, pana acum, doar un singur mare furnizor a recalculat facturile in mod corect. "Doar un mare furnizor a recalculat toate facturile in mod corect. Luam in calcul sa facem o modificare legislativa pentru a-i obliga.Oamenii trebuie…

- Premierul a anunțat o noua schema de ajutor pentru consumatorii casnici, care va inlude TVA de 5%, și un proiect de astfel de compensare și pentru IMM-uri, incepand cu 1 aprilie. De asemenea, prim-ministrul susține ca facturile care nu au respectat plafoanele reglementate vor fi refacute și nu vor fi…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu le recomanda cetațenilor sa nu plateasca facturile necompensate la gaz și curent și sa ceara recalcularea. Ministrul Popescu, afirma ca exista numerosi furnizori de energie care au emis facturi catre clienti ignorand legea care stabileste plafonarea de pret si compensari…

- „Furnizorii au greșit pentru ca au trimis facturi fara plafonare și compensare. Un mare furnior, pana azi, a dat drumul la facturi fara sa aplice legea. Abia azi, in urma controlului de la Protecția Consumatorului, au dat drumul la facturi compensate. Și eu primesc facturi de la oameni.Legea iși intra…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, arunca bomba și spune ca furnizorii de energie au emis și trimis populației facturi mari, fara compensare sau plafonare, cumva chiar intenționat. Furnizorii au greșit pentru ca au emis facturi la energie electrica și gaz fara compensare sau fara plafonare, spune,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat, miercuri seara, ca PSD a votat, atat legea privind consumatorul vulnerabil, cat si legea referitoare la compensarea facturilor. ”Impreuna am facut aceasta lege”, a afirmat ministrul, care a precizat ca se vor opera modificari, daca este cazul. PNL a transmis,…