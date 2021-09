Ministrul olandez de externe a demisionat, după acuzaţiile că a gestionat defectuos evacuările din Afganistan Ministrul olandez de externe, Sigrid Kaag, a demisionat joi dupa ce o majoritate a parlamentului a acuzat-o ca a gestionat prost evacuarea refugiatilor din Afganistan luna trecuta, informeaza Reuters. Membri ai parlamentului olandez din intreg spectrul politic au sustinut ca sefei externelor ii revine intreaga responsabilitate pentru raspunsul lent al guvernului olandez in timpul avansului talibanilor in Afganistan si pentru pregatirea defectuoasa a unei evacuari sigure a miilor de afgani care ar fi fost eligibili sa primeasca azil in Olanda. Avioane militare de transport olandeze au evacuat circa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

