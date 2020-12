Ministrul Nelu Tãtaru faciliteazã transferul pacientilor arsi în strãinãtate MODIFICARE… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a semnat doua ordine pentru stabilirea de noi reglementari cu privire la transferul in strainatate al pacientilor cu arsuri. Procedurile au fost simplificate si clarificate, astfel incat transferul sa se faca in cel mai scurt timp de la primirea pacientului. In toate unitatile medicale care trateaza pacienti cu arsuri grave Articolul Ministrul Nelu Tataru faciliteaza transferul pacientilor arsi in strainatate apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

