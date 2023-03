Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis in aceasta dimineața mai multe avertizari cu privire la intensificari temporare ale vantului care vor depași la rafala 55/60 km/h. Astfel, intre 11:50 și 15:00, este vizata zona joasa a județului Cluj, respectiv zona localitaților: Cluj-Napoca, Turda, Campia Turzii, Gherla, Huedin,…

- Un accident a avut loc, vineri dimineața, la Valcele. O autoutilitara a alunecat pe drum și i-a strivit un picior șoferului in varsta de 30 de ani. Pompierii din Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața pe raza localitații Valcele pentru a salva un barbat peste care a cazut o autoutilitara. Mai…

- Un dealer de droguri din Cluj s-a ales cu o pedeapsa ușoara, pentru ca vindea substanțe interzise la Campia Turzii, Alba Iulia, Cluj Napoca, Miraslau și Aiud. Barbatul a primit inchisoare cu suspendare dar cu obligația de-a efectua 120 de zile de munca in folosul comunitații! Decizia Tribunalului Alba…

- Un cod galben de ceața va intra in vigoare incepand cu ora 13:00, fiind afectata toata zona joasa a județului Cluj, inclusiv Turda și Campia Turzii. Meteorologii preconizeaza ca vizibilitatea va scadea sub 200 de m, iar izolat chiar sub 50 de m. Sunt afectate localitațile: Cluj-Napoca, Turda, Campia…

- Doi barbați au fost arestați in aceasta dimineața la Cluj Napoca, dupa ce au talharit un alt barbat, domiciliat in Florești. Talharia a avut loc in parcul Ion Luca Caragiale, din apropierea Pieței Muzeului. „La data de 25 decembrie a.c., in jurul orei 07.10, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata…

- In urma cu cateva ore pe centura Valcele-Apahida s-a produs un accident mortal de circulație. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit alaturi de un echipaj de terapie intensiva SMURD pentru a acorda asistența medicala de urgența unui barbat implicat intr-un eveniment rutier produs…

- Meteorologii au emis o atenționare care vizeaza in special șoferii, respectiv god galben de ploaie care favorizeaza depunerea de polei. Atenționarea este valabila miercuri seara, intre 19:05 și 21:00 și sunt vizate urmatoarele localitați din județul Cluj: Cluj-Napoca, Turda, Campia Turzii, Gherla, Huedin,…

- O persoana a fost lovita de tren, vineri dimineața, in Cluj-Napoca. ISU Cluj anunța ca incidentul s-a produs in Halta Clujana. „Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața la un accident feroviar petrecut in apropiere de Halta Clujana. La fața locului, forțele noastre…