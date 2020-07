Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a fost prezenta astazi, 12 iulie, la Constanța, dupa ce a desfașurat mai multe acțiuni in Constana, dar și in stațiunea Mamaia.„Buna ziua tuturor. Prezența mea la Constanța trebuie ințeleasa in sensul in care port mesajul echipei Ludovic Orban pentru agenții…

- Ziarul Unirea Nelu Tataru, despre creșterea dramatica a numarului de infectari cu Covid-19: ,,Daca vor fi peste 10.000 de cazuri in 3-4 zile, in toata țara, se impune starea de urgența” Oficialul a precizat ca nerespectarea regulilor de distanțare fizica duce la o transmitere comunitara accentuata a…

- Ziarul Unirea Ludovic Orban: Cetatenii care nu au respectat masurile de protectie sanitara, vinovați pentru cresterea numarului de cazuri de infectari Premierul Romaniei, Ludovic Orban, sustine ca Guvernul a facut tot ce trebuia pentru combaterea raspandirii coronavirusului, iar vina pentru cresterea…

- Premierul Ludovic Orban sustine ca Guvernul a facut tot ce trebuia pentru combaterea raspandirii coronavirusului, iar vina pentru cresterea numarului de cazuri de infectari apartine exclusiv cetatenilor care nu au respectat masurile de protectie sanitara."Am simtit ca este obligatia mea sa…

Guvernul poate sa instituie și sa prelungeasca starea de alerta, fara sa fie necesara incuviințarea Parlamentului – a decis joi, 25 iunie 2020, Curtea Constituționala.

- Autoritatile elene si-au exprimat luni ingrijorarea dupa cresterea numarului de noi cazuri de COVID-19 in tara, in perspectiva deschiderii sezonului turistic peste o saptamana, noteaza AFP. ‘Oricine crede ca am scapat de coronavirus greseste’, a avertizat ministrul protectiei cetateanului, Nikos Hardalias.…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a vorbit joi seara despre creșterea numarului de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Acesta spune ca situația „nu este cum ne-am dorit” și „trebuie sa lucram impreuna” pentru a impiedica o posibilitate pe care „nimeni nu…

- Autoritatile din Macedonia de Nord au emis o noua interdictie privind iesirea din casa, in contextul in care numarul infectarilor cu coronavirus a crescut din nou la o saptamana dupa ce majoritatea restrictiilor in legatura cu contactele sociale au fost ridicate, relateaza DPA. O interdictie…