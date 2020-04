Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru a scris pe contul sau de Facebook, ca indemnizatiile pentru cresterea copilului care expira pe perioada starii de urgenta se prelungesc automat. Avand in vedere ca președintele Klaus Iohannis a anunțat luni ca starea de urgența, impusa in 16…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, scrie pe Facebook ca valabilitatea indemnizatiei pentru cresterea copilului se prelungeste pe perioada starii de urgenta. „Parinții care au acasa copii mici merita...

- Pensiile vor fi asigurate la timp si discutam chiar despre posibilitatea decalarii, in sensul de plata mai devreme si ma refer la cele care se distribuie prin Posta Romana, a declarat, miercuri seara, la Realitatea Plus, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "Pensiile vor fi asigurate…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, luni, la Realitatea PLUS, ca sunt bani la buget pentru majorarea pensiilor:„Da, banii sunt prevazuti in buget. Nu exista informatii suplimentare care sa induca ideea ca nu ar creste pensiile, ca nu s-ar plati salariile in sistemul public. M-am asigurat…

- Numarul contractelor de munca suspendate a crescut la aproximativ 250.000, a declarat, duminica, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, adaugand ca Executivul este pregatit sa adopte noi masuri in functie de cum va evolua aceasta situatie. Anunt a provocat un atac dur al predecesoarei…

- Hotararea de Guvern pentru aplicarea Legii privind zilele libere acordate parintilor cu copii minori in supraveghere pe perioada inchiderii scolilor va fi adoptata de Executiv in prima sedinta de Guvern, programata miercuri, a anuntat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru,…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat sambata, pe pagina sa de Facebook, ca a solicitat Inspectiei Muncii sa se adapteze noii realitati, fara sa acopere vreun abuz, sa urmareasca sesizarile angajatilor si, daca se impune, doar acolo sa desfasoare controale. …

- Ministrul interimar al Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat vineri seara, pe pagina sa de Facebook, ca rezultatul testului pentru coronavirus este negativ. „Rezultatul testului: negativ. Ne intoarcem #lamunca", a scris Violeta Alexandru, pe pagina de socializare. Prim-ministrul…