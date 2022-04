Intrebat la Antena 3, miercuri seara, care este deficitul de forta de munca in Romania, Marius Budai, ministrul Muncii, a declarat: ”Din ceea ce declara mediul de afaceri, este undeva la 800.000 – 1 milion de locuri de munca ce ar trebui sa fie ocupate. Cele declarate oficial sunt mult mai putine”. Intrebat, de asemenea, in ce zone sunt cele mai mari cereri, Budai a explicat ca in diferite domenii exista solicitari. ”Servicii, HoReCa, acum prin inchiderea capacitatilor de producere in Ucraina, cablaje, CIP-uri si ce se mai lucreaza prin Ucraina, constructii, agricultura”, a declarat Budai.