Ministrul Mediului: In Romania, se taie neautorizat aproximativ 38,6 milioane mc de lemn intr-un an

Am descoperit cifre socante in Inventarul Forestier National (IFN) si pot sa confirm ca, la ora actuala, in Romania se taie neautorizat intr-un an aproximativ 38,6 milioane de metri cubi de lemn, cu 20 de milioane peste cifrele oficiale, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor.



"Primul lucru pe care am vrut sa-l vad cand am venit la minister a fost raportul Inventarului Forestier National. Eram familiarizat cu subiectul din discutiile de la Comisia de Mediu din Camera si din articolele din presa, insa eram curios sa vad varianta…