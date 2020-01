Ministrul Mediului despre incendiile din Australia: 'Putem să reducem impactul nociv pe care acțiunea omului o are asupra naturii și mediului înconjurător' Ministrul Mediului Costel Alexe a reacționat, sambata, la situația din Australia provocata de incendiile puternice care au loc inca din luna septembrie. Ministrul susține ca de vina sunt oamenii și ca aceștia ar putea reduce impactul nociv asupra naturii doar prin puterea propriului exemplu, potrivit Mediafax. „Cand te confrunți cu tragedii de asemenea proporții, cuvintele sunt de prisos! Din pacate, nimeni nu ii poate readuce la viața pe cei care au cazut victime in lupta cu incendiile de vegetație care au facut prapad la nivel global. Nimeni nu poate face nimic pentru cele peste 500… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

