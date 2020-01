Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului promite demararea, in primavara, a celei mai ample campanii de impadurire pe care a avut-o vreodata Romania Cea mai ampla campanie de impadurire a terenurilor degradate in vederea protejarii solului, a refacerii echilibrului hidrologic si a imbunatatirii conditiilor de mediu va fi…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a afirmat luni ca taierile din Padurea Baneasa sunt conforme cu amenajamentul silvic si a anuntat ca miercuri va merge acolo. "Miercuri dimineata merg eu personal. (...) Nu sunt doar fotografii, sunt si filmari care au relevat faptul ca, din nefericire…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, continua dezbatarea pe tema poluarii din București, in mediul online, el scriind pe pagina sa de Facebook faptul ca actualul primar general ar trebui sa se mute in Capitala, pentru a vedea ca locuitorii acestui oraș „pur și simplu inhaleaza otrava”.

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat ca depasirile privind poluarea aerului din Capitala sunt tot mai mari de la an la an si ca institutia pe care o conduce va suplimenta fondurile pentru ca primariile din orasele poluate sa isi poata achzitiona mijloace de transport public electrice.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, are in concesiune un teren intravilan de 500 de metri patrati, dobandit in anul 2014, si detine doua apartamente cumparate in 2009 si, respectiv, in 2014, precum si un autoturism marca Opel Vectra, an de fabricatie 2002, potrivit declaratiei de…

- Costel Alexe, ministrul mediului, apelor si padurilor, a anuntat vineri ca ȋn Romania se taie, ȋntr-un an, aproximativ 38,6 milioane de metri cubi de lemn, cu 20 de milioane peste cifrele oficiale. Cu alte cuvinte, 20 de milioane de metri cubi de lemn taiati ilegal, adica scenariul cel mai negru al…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, s-a intalnit vineri, 15 noiembrie, cu reprezentantii Agent Green si a facut mai multe promisiuni concrete in privinta gestionarii sustenabile a padurilor si ursului brun.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat duminica, la iesirea din cabina de vot, ca a votat pentru a nu mai fi decalaje intre estul si vestul tarii, potrivit Agerpres. "Astazi am votat cu speranta unei Romanii normale, am votat cu incredere pentru Moldova si pentru Iasi,…