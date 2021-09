Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a precizat in urma atacului petrecut joi seara intr-o padure din comuna Coșna, județul Suceava, impotriva activistului Tiberiu Boșutar și a celor doi jurnaliști care filmau un documentar despre taierile ilegale de paduri, ca asemenea fapte reprobabile nu pot fi acceptate.…

- Cazul padurarului de la Dambovita care a fost batut este cu atat mai grav cu cat hotii de lemne au demonstrat ca nu au nicio limita, au actionat in grup si au atacat chiar si familia padurarului, considera ministrul Mediului, Barna Tanczos. „Condamn cu fermitate acest tip de acte care depasesc orice…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a solicitat autoritatilor responsabile, sa adopte masuri ferme pentru prevenirea incendiilor forestiere si pentru pregatirea tehnica, in cazul in care intensitatea acestui fenomen va creste, conform unui comunicat postat pe pagina de Facebook a…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a prezentat in Ședința de Guvern, in prima lectura, proiectul de ordonanța de urgența privind aprobarea metodelor de intervenție pentru specia urs brun. Actul normativ reglementeaza modul de intervenție imediata pentru prevenirea și combaterea…

- Numarul alertelor raportate la 112 cu privire la atacurile ursilor a ajuns sa fie, in iunie, de 30-40 pe zi, iar problema ia amploare fapt pentru care trebuie sa elaboram cadrul legal pentru interventii imediate, a scris, marti, pe propria pagina de Facebook, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor,…