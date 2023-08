Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mircea Fechet a participat joi la o masa rotunda privind instrumentarea finantarilor din fonduri PNRR pentru Centrele de Colectare cu Aport Voluntar (CAV) destinate marilor aglomerari urbane, el afirmand ca avem cifre rusinoase la capitolele colectare separata, tratare, depozitare, compostare…

- „Avem cifre rușinoase la capitolele colectare separata, tratare, depozitare, compostare și, din acest motiv, suntem obiectul unor proceduri de infringement din partea Curții Europene de Justiție”, spune ministrul Mediului, Mircea Fechet. Ministrul Mircea Fechet și secretarul de stat Cristian Valer Beseni…

- Echipajele Poliției Locale Bacau au anunțat ca sunt in alerta continua pentru monitorizarea platformelor de colectare a deșeurilor pe teritoriul municipiului. Acest efort se concentreaza mai ales in zonele cu probleme recurente, precum str. Tipografilor, str. Veniamin Costachi și Calea Moinești, in…

- Valoarea contractului este de 1.323.726 lei fara TVA Compania Iridex Group Salubrizare SRL a incheiat 342 de contracte de achizitii publice, in valoare totala de 198.077.327,53 de lei Cifra de afaceri a companiei a fost de 135.904.765 lei in anul 2022, cu un profit de 8.107.768 lei raportat un numar…

- Comunicat de presa: RER Vest, ADI Salubris Alba și primariile vor verifica, in teren, respectarea regulilor de colectare separata Dupa introducerea colectarii deșeurilor reciclabile din saci galbeni in mai multe localitați din mediu rural, in zonele de operare RER Vest – RETIM, asocierea, administrațiile…

- Articolul RER SUD anunța inceperea noului contract de delegare a gestiunii activitații de colectare separata a deșeurilor menajere se poate citi integral pe Stiri de Buzau . RER SUD anunța inceperea noului contract de delegare a gestiunii activitații de colectare separata a deșeurilor menajere și similare,…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunța ca programul „Rabla Local” pentru casarea autovehiculelor uzate incepe luni, 31 iulie, cu un buget de 240 de milioane de lei. Cu un buget total de 240 de milioane de lei, programul „Rabla local” iși propune sa contribuie la imbunatațirea calitații aerului prin…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului a anunțat, la finalul ședinței de joi a Executivului, cifre cu privire la controalele facute de autoritați in centrele de asistența sociala pentru varstnici, copii și persoane cu dizabilitați. Oficialul a anunțat ca sunt date recente venite de la Ministerul de Interne.…