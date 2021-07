Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, ne anunța, pe contul sau de Facebook, ca Guvernul Romaniei a adoptat ordonanța care permite intervenția autoritaților in cazul urșilor. Numai ca postarea este scrisa in maghiara, iar a doua parte este tradusa in romana. Postarea in maghiara incepe cu un emoticon cu…

- „Am prezentat doua lucruri astazi. Am aici o nota de informare pe care am pregatit-o impreuna cu domnul ministru Bode privind interventiile din ultimii cinci ani, numarul de apeluri in ultimii cinci ani, evolutia populatiei in functie de estimarile care sunt la nivelul asociatiilor de vanatoare si numarul…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat, luni, ca propunerea legislativa privind interventia imediat in cazul ursilor care vin in zonele locuite va fi discutata in coalitia de guvernare si a punctat ca obligatia ministerului este sa apere cetatenii. "Obligatia noastra, nu…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat, vineri, ca este nevoie de interventie rapida si pragmatica din partea ministerului in cazul ursilor care intra in localitati si pun in pericol viata oamenilor, el punctand ca nu este de acord cu abordarile „iresponsabile” ale organizatiilor, care nu ofera…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat, vineri, ca este nevoie de interventie rapida si pragmatica din partea ministerului in cazul ursilor care intra in localitati si pun in pericol viata oamenilor, el punctand ca nu este de acord cu abordarile "iresponsabile" ale organizatiilor, care nu…

- Tanczos Barna sugereaza ca situația urșilor din aceste zile a explodat dupa ce, in urma cu cinci ani, conducerea Ministerului Mediului „s-a speriat de presiunea societatii civile care a cerut interzicerea vanatorii”. In octombrie 2016, ministerul a retras Ordinul care ar fi permis impușcarea a 1700…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat, vineri, ca a modificat ordinul privitor la derogarile de vanatoare, astfel ca turiștii straini nu vor mai putea veni sa vaneze urși in Romania. ”Am modificat ordinele de derogare, astfel incat totul sa fie mult mai clar. Intervenția sa se desfașoare in maxim…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca in 14 mai incepe “Rabla pentru electrocasnice”, primele produse care intra in program fiind masinile de spalat rufe sau vase, frigiderele si uscatoarele de rufe. Anul acesta, prin programul Rabla pentru electrocasnice se vor putea achizitiona inclusiv…