- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat joi, la lansarea proiectului "Implementarea Planului national de actiune pentru conservarea populatiei de urs brun din Romania", care a avut loc la Baile Tusnad, ca managementul speciei va avea succes doar daca se bazeaza pe stiinta…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, s-a referit, joi, la scandalul din coalitie si a precizat ca spera ca sedinta de Guvern de vineri si cea de coalitie sa ii duca pe cei de la guvernare catre pozitii mai apropiate si catre un compromis. El a mentionat ca alternativa la actuala guvernare nu exista,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat, joi, ca in acest an fost peste 4.400 de apeluri la 112 care indicau prezenta unui urs, in timp ce acum cinci ani au fost inregistrate aproximativ 260 de asemenea apeluri, potrivit news.ro. Ministrul Mediului a fost prezent joi, la lansarea proiectului…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a anuntat, vineri, pe pagina sa de Facebook, ca ministerul lucreaza de cateva luni la implementarea in Romania a Directivei Uniunii Europene privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, recunoscuta drept Directiva…

- ”Incercam sa rezolvam prin fonduri europene o problema care treneaza de mai mulți ani. In 2016, s-a luat decizia de a se interzice vanatoarea la urși și prezumția la acel moment era aceea ca exista un pericol de exces cu aceasta vanatoare și alta prezumție era ca evaluarile referitoare la numarul populației…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a precizat, luni, ca este adeptul programelor de sustinere pentru proprietarii de masini, dar si al unui alt tip de aplicare a impozitelor locale pentru mașinile mai vechi. „Interdictiile sunt foarte greu de justificat din punct de vedere juridic.…