Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Romania a fost sub imperiul inundațiilor mai bine de o saptamana, ministrul Mediului are o prima reacție oficiala. Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, a convocat, in urma situației hidrometeorologice din nordul țarii, Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgența.„In…

- Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, a convocat, in urma situației hidrometeorologice din nordul țarii, Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgența. „In urma evoluției situației...

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, sustine, marti, o conferinta de presa pe tema informatiilor privind exploatarile forestiere pe durata starii de urgenta, potrivit unui comunicat remis de ministerul de...

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, va sustine astazi o conferinta de presa pe tema informatiilor privind exploatarile forestiere pe durata starii de urgenta, potrivit unui comunicat remis de ministerul de resort.Conferinta are loc la sediul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, sustine, marti, o conferinta de presa pe tema informatiilor privind exploatarile forestiere pe durata starii de urgenta, potrivit unui comunicat remis de ministerul de resort. Conferinta are loc la sediul Ministerului Mediului, Apelor…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, sustine, marti, o conferinta de presa pe tema informatiilor privind exploatarile forestiere pe durata starii de urgenta, potrivit unui comunicat remis de ministerul de resort. Conferinta are loc la sediul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor…

- Ministrul Mediului, apelor si padurilor Costel Alexe susține ca masura interzicerii taierilor legale pe durata starii de urgenta, propusa de deputatul independent Marius Bodea, nu ar fi benefica pentru oameni, mediu si economie si, mai mult, pe plan social, masura ar afecta 3,5 milioane de gospodarii…

- Deseurile care provin de la centrele de carantina sunt considerate deseuri periculoase, sunt duse direct la groapa si incinerate, a declarat, vineri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, potrivit Agerpres. "Am avut o corespondenta cu Institutul de Sanatate Publica si cu ANRSC si…