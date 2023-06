Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, spune ca Romania nu poate lua bani din PNRR fara reforma pensiilor speciale, reforma sistemului public de pensii, reforma privind guvernanta companiilor de stat si reforma salarizarii bugetare.

- Romania nu poate lua bani din PNRR fara reforma pensiilor speciale, reforma sistemului public de pensii, reforma privind guvernanta companiilor de stat si reforma salarizarii bugetare, afirma ministrul Finantelor, Marcel Bolos.

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca reforma pensiilor speciale este esențiala pentru aderarea Romaniei la OCDE, insa ca nu se va face decat cu acordul Comisiei Europene și in funcție de recomandarile primite de la UE. Ciuca spune ca actuala clasa de mijloc a devenit o prioritate pentru PNL, care vrea…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, și Marius Budai, ministrul Muncii, se vor afla, marți, la Bruxelles pentru a relua discutiile cu Comisia Europeana pe tema pensiilor speciale. ”Suntem o echipa guvernamentala si trebuie sa mergem impreuna si participam impreuna, va confirm…

- Premierul Nicolae Ciuca susține ca angajarea raspunderii pentru reforma pensiilor speciale este ultima soluție pe care o ia in calcul, in timp ce Marcel Ciolacu spune ca vrea iși asume acest demers daca ajunge la Palatul Victoria. Luni, intr-o reuniune la Parlament, unii lideri liberali l-au luat in…

- Romania nu-și poate permite sa riște pierderea banilor, moriv pentru care se va merge cu derularea și indeplinirea tuturor jaloanelor și țintelor din PNRR, spune, vineri, premierul Nicolae Ciuca., intrebat daca renunța la reforma pensiilor speciale. „Romania nu poate sa-și permita sa riște pierderea…

- Ministrul Proiectelor Europene a anunțat ca dupa ultimele discuții cu Comisia Europeana, s-a stabilit ca Romania poate sa piarda pana la 1,4 miliarde de euro in cazul in care nu face reforma pensiilor speciale. Marcel Boloș a susținut ca in toate calculele, se are in vedere și riscul de „depopulare”…

- „Reforma pensiilor speciale, ori se face, ori nu se face. Daca nu se face, sigur, pierdem banii, pana la un miliard patru sute. Deci, dupa ultima discutie cu Comisia Europeana, exista o modalitate de determinare a platilor partiale care presupune ca se inmulteste valoarea jalonului cu reforma – in cazul…