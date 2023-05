Stiri pe aceeasi tema

- CITESTE SI Peste 25.000 de persoane au participat la Bursa Generala a Locurilor de Munca, organizata de ANOFM- Au fost oferite 33.399 de locuri de munca 15:30 0 Barbat retinut de politisti dupa ce ar fi sustras 19.000 de lei din seiful unei societati comerciale 13:53 52 Ucrainean cercetat penal pentru…

- Ministrului Investitiilor si Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anunțat ca beneficiarii cardurilor de energie vor putea plati si datoriile restante din 2022, conditia fiind ca facturile sa fie emise dupa 1 ianuarie 2023. Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, un act normativ de modificare si…

- Guvernul a aprobat, miercuri, modificari in ceea ce priveste utilizarea cardurilor de energie, astfel ca facturile fata de furnizorii de energie vor putea cuprinde datorii restante incepand cu 1 februarie 2022, cu conditia ca factura sa fie emisa dupa 1 ianuarie 2023. Prima transa a sprijinului, in…

- „Emiterea facturilor de catre Hidroelectrica cu intarziere pentru perioadele de consum aferente anului trecut ne-a pus și pe noi in situația in care, pentru decontarea acestor facturi cu cardul de energie, sa intampinam dificultați. Dar pentru a veni in sprijinul beneficiarilor cardului, modificarea…

- La data de 31 martie 2023, Parlamentul a transmis Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 186/2022 privind unele masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o interventie…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) a anunțat joi ca a aprobat un ordin pentru simplificarea facturii de energie electrica, astfel ca va exista un nou model. De asemenea, vor fi impuse reguli pentru furnizorii care emit cu intarziere facturile.

- Compania Naționala Poșta Romana ofera, incepand cu data de 20 februarie, posibilitatea celor care au intrat in posesia cardului de energie sa realizeze plați pentru facturile la utilitați. Cei care nu au intrat inca in posesia voucherelor acordate de Guvern pentru persoanele vulnerabile urmeaza sa le…

- Din 1 aprilie, toate facturile la energie electrica ce vor fi emise pentru clienții casnici, indiferent de furnizor, vor respecta un format unic la nivel național. Noul regulament de furnizare a energiei electrice, care a intrat deja in vigoare, fiind publicat in Monitorul Oficial, instituie pentru…