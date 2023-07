Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a pledat, in mesajul sau de Ziua Justitiei, pentru colaborare si dialog in gasirea unor solutii bune si echilibrate pentru asigurarea atat a functionalitatii si eficientei sistemului judiciar, cat si a calitatii actului de justitie.

- Mircea Abrudean a fost votat de conducerea PNL pentru functia de secretar general al Guvernului si in consecinta nu mai exista alte propuneri, a declarat marti secretarul general al PNL, deputatul Lucian Bode. „PNL a luat o decizie in Biroul Politic National – 68 de voturi „pentru”, doua voturi „impotriva”.…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, de la incheierea primei sesiuni ordinare a acestui an si pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de-a doua sesiune ordinara a acestui an. Legea merge la promulgare. Propunerea legislativa are…

- Magistrații de la Curtea Constituționala (CC) urmeaza sa se intruneasca la ora 10.00 pentru o noua ședința privind continuarea verificarii constituționalitații partidului "ȘOR". In cadrul ședinței de astazi, parțile: reprezentantul Guvernului, care a depus sesizarea la CC, și reprezentanții partidului…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, dupa negocierile cu sindicatele din educatie, ca reitereaza disponibilitatea sa si a ministrilor de resort de a sta fata in fata cu sindicatele oricand, oriunde, oricat. Premierul afirma ca in opinia sa, o greva generala se declanseaza in lipsa dialogului…

- Liderul AUR, George Simion, a acuzat miercuri ca in Parlament se discuta o serie de legi „nocive”, „antinationale si anticrestine”. „Vrem sa anuntam ca in viitoarea majoritate parlamentara AUR va abroga PL-x 145. Toti am votat impotriva acestei legi antinationale si anticrestine. Ce incearca sa faca…

- Purtatorul de cuvant al PSD susține ca se cauta soluții pentru limitarea cumulului pensie - salariu de stat. Masurile anunțate astazi de liderul PSD și PNL referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare nu mai includ interzicerea cumulului pensie - salariu de stat.