- Ministrul israelian de Finanțe, Bezalel Smotrich, a solicitat intoarcerea coloniștilor evrei in Fașia Gaza dupa razboi, spunand ca populația palestiniana de pe acest teritoriu ar trebui „incurajata” sa emigreze in alte tari

- "Israelul nu are niciun interes in razboi cu alt inamic in afara de Hamas, iar operațiunile sale terestre in Gaza vor avea loc cand condițiile vor fi potrivite, a declarat oficialul israelian. „Ziua nu este departe...manevra va incepe atunci cand vor fi create condițiile potrivite”, a spus Yoav Gallant. Gallant…

- Bezalel Smotrich, ministrul de finante al Israelului, a declarat miercuri, 25 octombrie, ca o zi de razboi costa Israelul un miliard de sekeli, adica aproximativ 246 milioane de dolari, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Intr-o emisiune la postul de radio al armatei, Smotrich a recunoscut totodata…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat, duminica, 22 octombrie, ca Israelul pregatește o ofensiva terestra in Fașia Gaza, cu scopul de a elimina organizația terorista Hamas. Oficialul a oferit și cateva informații vizavi de acțiunile pregatite, exprimandu-și optimismul cu privire…

- Ministrul israelian de externe, Eli Cohen, a lasat sa se ințeleaga ca Israelul ar putea anexa o parte din Gaza intr-un interviu radiofonic acordat miercuri pentru Times of Israel .„La sfarșitul acestui razboi, nu numai ca Hamas nu va mai fi in Gaza, dar și teritoriul Gaza se va micșora”, a declarat…