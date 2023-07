Stiri pe aceeasi tema

- O zona de securitate a fost inființata in jurul unei baze aeriene grecești, dupa ce incendiile de vegetație au declanșat joi explozii puternice la un depozit de muniții. Undele de șoc au fost simțite pe distanțe mari și 133 de locuitori ai orașului Nea Anchialos din apropiere au fost evacuați pe mare,…

- Zeci de mii de oameni au fost forțați sa-și paraseasca casele, iar turiștii sa renunțe la vacanțele pe insulele grecești, printre care Rodos și Corfu, pe masura ce incendiile se raspandesc in regiune. Imaginile din satelit arata amploarea dezastrului.

- Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, si-a exprimat recunostinta pentru prezenta pompierilor romani in Grecia, pe insula Rodos, puternic afectata de incendii de vegetatie, iar ministrul elen al turismului Olga Kefalogianni a dorit sa transmita un mesaj clar de siguranta privind situatia turistilor…

- Ministrul Turismului din Grecia spune intr-un interviu ca doar o mica parte din Rodos e afectata de incendii și, deși recunoaște ca a avut loc cea mai mare evacuare din istoria Greciei, turiștii ar trebui sa vina in Corfu și Rodos.

- Turiștii romani care au planificate vacanțe in Grecia trebuie sa fie extrem de atenți in aceasta perioada. Incendiile de vegetație fac prapad, inclusiv insulele turistice fiind afectate. Corfu este cea mai recenta insula greceasca care a emis un ordin de evacuare, in timp ce țara se confrunta cu incendii…

