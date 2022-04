Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat ca aliatii occidentali vor conveni asupra unor noi sanctiuni impotriva Rusiei in zilele urmatoare din cauza invaziei sale din Ucraina si a atrocitatilor comise de trupele ruse in micul oras Bucea din apropiere de Kiev, despre care liderul de la Berlin a spus…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a condamnat ferm atrocitatile comise de catre Rusia in Bucea si alte orase ucrainene si a adaugat ca Romania sustine pe deplin investigarea acestor fapte de catre Curtea Penala Internationala, scrie News.ro . „Condamn ferm atrocitatile comise in Bucea si in…

- Ofensiva rusa in Ucraina „se impotmoleste”, in ciuda „distrugerilor pe care le provoaca zi dupa zi”, a declarat miercuri cancelarul german Olaf Scholz. „Adevarul este ca razboiul distruge Ucraina, dar, facand razboi, Putin distruge si viitorul Rusiei”, a afirmat Olaf Scholz in Bundestag, dand asigurari…

- Ofensiva rusa în Ucraina „se împotmoleste”, în ciuda „distrugerilor pe care le provoaca zi dupa zi”, a declarat miercuri cancelarul german Olaf Scholz. „Adevarul este ca razboiul distruge Ucraina, dar, facând razboi, Putin distruge si…

- Rusia a respins decizia Curtii Internationale de Justitie de la Haga, care i-a ordonat sa-si suspende imediat operatiunile militare in Ucraina. „Nu vom putea tine cont de aceasta decizie”, a transmis, joi, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza Digi24 . Peskov a subliniat in…

- Cancelarul german Olaf Scholz a vorbit la telefon cu președintele rus Vladimir Putin și l-a indemnat sa opreasca imediat toate acțiunile militare, a declarat un purtator de cuvant al guvernului german, relateaza BBC . Scholz i-a cerut lui Putin sa permita accesul pentru ajutor umanitar in zonele in…

- Dependența Germaniei de gazul rusesc este una dintre problemele ce va ramane in mintea liderului de la Berlin Olaf Scholz, in momentul in care va negocia luni la Kiev și marți la Moscova pentru detensionarea conflictului de la granița Ucrainei, scriu Associated Press și Deutsche Welle. Cancelarul german…

- Liderii occidentali, intre care presedintele american Joe Biden, cancelarul german Olaf Scholz si presedintele francez Emmanuel Macron, promit sanctiuni ''rapide si drastice'' daca Rusia invadeaza Ucraina, a anuntat vineri Berlinul, dupa o teleconferinta intre aliati, relateaza AFP. ''Aliatii…