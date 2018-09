Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne al Frantei, Gerard Collomb, a declarat ca va candida in alegerile pentru primaria Lyonului, al treilea oras ca marime al Frantei, in anul 2020 si ca nu ar vrea sa astepte pana in ultima clipa pentru a demisiona din guvern, informeaza publicatia L'Express pe site-ul sau, potrivit…

- Gerard Collomb va candida in 2020 in alegerile municipale la Lyon, dar si la metropola, si intentioneaza sa paraseasca Guvernul dupa alegerile europene din iunie 2019 pentru a-si face campanie, a anuntat el intr-un interviu acordat editiei de marti a publicatiei Express, relateaza AFP. Numarul doi in…

- Ministrul de interne francez, Gerard Collomb, a pledat joi pentru proceduri europene de expulzare a migrantilor economici ilegali 'mai eficiente si mai armonioase', inainte de o reuniune cu omologii sai europeni la Viena, relateaza AFP. In cadrul conferintei de joi si vineri a…

- Aproximativ 1.600 de persoane, majoritatea turiști, au fost evacuate in sudul Franței in urma unor ploi abundente care au cauzat inundații și au transformat raurile și paraurile in torenți, a anunțat ministrul de interne francez Gerard Collomb, informeaza postul France 24, citat de Mediafax.…

- Ministrul francez de interne Gerard Collomb a spus luni ca nu el, ci serviciile presedintelui Emmanuel Macron trebuie sa suporte consecintele violentelor ilegitime comise de unul dintre colaboratorii acestuia din...

- Ministrul francez de interne Gerard Collomb va fi audiat luni in scandalul Benalla de catre Comisia pentru legi a Adunarii Nationale (camera inferioara a parlamentului) dotata cu puteri de ancheta, a anuntat sambata presedinta comisiei, Yael Braun-Pivet (LREM, majoritatea prezidentiala), relateaza AFP.…