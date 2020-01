Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru Viorica Dancila este de parere ca ministrul Finantelor, Florin Citu, ar trebui sa justifice in Parlament cum a cheltuit 40 de miliarde de lei, bani pe care i-a imprumutat in doua luni si jumatate, in timp ce Partidul Social Democrat a imprumutat 79 de miliarde de lei in doi ani…

- "Banii sunt in buget. Daca legislatia spune ca trebuie sa creasca pensiile, am facut o stimare si am pus banii in buget. Noi am alocat resurse pe partea de venituri, de aici si deficitul. Deci nu avem o problema cu alocarea resurselor in buget. Pensiile vor creste, la fel ca alocatiile, cu cat ne…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu a afirmat, sambata, ca Primaria București a direcționat la cheltuielile de personal 1,5 miliarde de lei, in 2019, primarul general, Gabriela Firea, imprumutandu-se cu 460 de milioane, pentru o perioada de 20 de ani, pentru subvențiile la energie termica.„Bugetul…

- Dezvoltarea unui aeroport se face cu fonduri europene, guvernamentale, prin parteneriat public privat si externalizarea serviciilor, a categorisit presedintele Consiliului Judetean Iasi optiunile existente pentru extinderea infrastructurii aeroportuare locale. „Marile aeroporturi din Europa acceseaza…

- Guvernul a adoptat joi rectificarea bugetara pentru anul 2019. Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca a fost suplimentat bugetul pentru decontarea concediilor medicale cu 1,2 miliarde de lei. Totodata, executivul a acordat 1,8 miliarde de lei pentru plata facturilor aferente PNDL.

- Guvernul a adoptat, joi, rectificarea bugetara pentru anul 2019. Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca a fost suplimentat bugetul pentru decontarea concediilor medicale cu 1,2 miliarde de lei. Totodata, Executivul a acordat 1,8 miliarde de lei pentru plata facturilor aferente PNDL.„Am…

- "Bugetul a fost construit pe informatii neadevarate, pe o supraestimare a veniturilor. Aceasta rectificare bugetara arata ca veniturile trebuie diminuate cu peste 18 miliarde de lei, dintre care aproape 10 miliarde din venituri fiscale si aproape 8 miliarde din venituri din fonduri europene. A doua…

- Orice constructie de buget trebuie facuta avand in vedere tratatele internationale semnate de Romania, respectiv Tratatul de la Maastrich si Pactul Fiscal, pentru ca altfel va trebui sa facem derogari de la lege, a declarat joi seara, la Realitatea Plus, ministrul Finantelor, Florin Citu, potrivit…