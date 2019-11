Stiri pe aceeasi tema

- Anul viitor deficitul bugetar va trebui sa arate o reducere de cel putin un punct procentual fata de executia de anul acesta, un lucru foarte greu de facut, dar care va fi apreciat atat de piete internationale cat si de catre Consiliul Fiscal si Banca Nationala, a afirmat, joi seara, la Palatul Victoria,…

- Deficitul bugetar pentru 2018 va fi revizuit la peste 4%, de la 2,76%, cat a fost tinta asumata la inceputul anului, a anuntat, intr-un interviu acordat Bloomberg, ministrul Finantelor, Florin Citu, preluat de Profit.ro.

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, acuza ca fostul premier Viorica Dancila și Eugen Teodorovici, predecesorul sau, știau inca din luna martie ca deficitul bugetar va fi depașit in acest an. Afirmațiile lui Cițu vin in contextul in care PSD a anunțat o moțiune simpla impotriva sa. ”Momentul adevarului.Va…

- Ministrul Finanțelor a precizat joi ca deprecierea leului in raport cu euro și alte valute a fost o mișcare venita pe fondul unor cifre proaste din economie, potrivit Mediafax.Florin Cițu a declarat la Digi 24 ca a observat deprecierea leului din ultimele zile și ca scaderea de joi nu i s-a…

- Deficitul bugetar la 10 luni este 2,84% din Produsul Internt brut, nivel care depaseste estimarea pentru intregul an, iar daca nu facem nimic in urmatoarea luna si jumatate deficitul bugetar va depasi 4%, a declarat joi ministrul Finantelor, Florin Citu. "Deficitul la 9 luni trebuia sa fie 2,28%, executia…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu a prezentat concluziile dupa analiza situației financiare a Romaniei și spune ca este mai rau decat cel mai pesimist scenariu la care se așteptau. "Ca o concluzie cam tot ce am gasit a depașit cele mai pesimiste așteptari ale mele. Am aflat ca situația reala nu era…

- Banca Nationala a Romaniei este ingrijorata de o deteriorare a deficitului bugetar, dar nu speriata, si spera ca acest lucru sa nu se intample, a declarat miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte. "O deteriorare a deficitului bugetar bineinteles…