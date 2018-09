Orice intarziere a rectificarii bugetare poate sa creeze efecte negative la nivelul economiei, a declarat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.



"Orice intarziere a rectificarii bugetare poate sa creeze efecte negative la nivelul economiei. In primul rand, partea de salarii - luna septembrie, in cazul amanarii rectificarii, practic ramane neacoperita pentru o serie de entitati la nivel public. De asemenea, blocajele de 10%, pe care legea bugetului le-a prevazut pentru diferite structuri in parte - daca se mentine un astfel de blocaj, partea de investitii atat la nivel…