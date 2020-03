Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a afirmat ca a cerut o situatie privind preturile la anumite produse, dar a subliniat ca nu ar vrea sa intervina in controlul preturilor pentru ca ar putea aparea o alta problema, respectiv penuria, potrivit Agerpres."Da, au crescut preturile si am sesizat-o…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, marti seara, ca se lucreaza la rectificarea bugetara si se incearca sa se intre cu ea in sedinta de Guvern de joi, daca nu, va fi aprobata cu siguranta luni. "Acum lucram la ea. Nu stiu daca intra in sedinta de Guvern de joi. Incercam sa intre…

- ”Am fost crucificat la inceputul anului, atunci cand contractam imprumuturi la dobanzi cat mai mici. Noi am facut un buffer și, nu știam ca va lovi aceasta criza, dar in acest moment suntem bine. Cateva luni ne vom descurca cu toate cheltuielile. Și in piața: companiile care au avut rezerve, acum…

- Ministrul Finanțelor anunța un nou pachet de masuri privind ratele la banci, creditarea IMM-urilor si ajutor pentru companiile mari, in aceasta saptamana Masurile privind ratele la banca, creditele pentru IMM-uri si companiile mari vor fi functionale saptamana aceasta, potrivit ministrului Finantelor,…

- Florin Citu a afirmat ca Executivul va lua mai multe decizii pentru salvarea companiilor si angajatilor afectati de criza generata de pandemia de coronavirus. "Sunt masuri pentru IMM-uri. IMM-urile care inca functioneaza, au activitate si vor sa-si schimbe domeniul de activitate in acest moment,…

- Programul "Prima Casa" functioneaza, are un plafon de doua miliarde de lei si nu au fost schimbate nici criteriile de acordare a creditului, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la postul de televiziune Digi 24."'Prima Casa' exista, functioneaza, are plafon doua miliarde…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu a afirmat, sambata, ca Primaria București a direcționat la cheltuielile de personal 1,5 miliarde de lei, in 2019, primarul general, Gabriela Firea, imprumutandu-se cu 460 de milioane, pentru o perioada de 20 de ani, pentru subvențiile la energie termica.„Bugetul…