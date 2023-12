Stiri pe aceeasi tema

- Premierul s-a intors pus pe treaba din SUA. Și ușor iritat. Prima ședința de guvern de dupa revenirea de pe meleaguri americane a fost inceputa de premier cu niște ironii adresate unor colegi care nu pareau prea liniștiți. „Haideți! Buna ziua! Facem astazi ședința de Guvern….dupa“. Și s-a oprit. S-a…

- ”Am observat ca, in absenta mea, domnul ministru al Finantelor nu s-a plictisit, a trebuit sa dezminta iar presupuse masuri fiscale care nu exista pentru 2024”, a spus premierul in sedinta. El a aratat ca ”ceea ce exista insa in realitate sunt datele privind cresterea PIB pe primele 9 luni din acest…

- Liderii PSD și PNL au anunțat luni, 13 noiembrie, dupa o ședința a coaliției de guvernare, ca au cazut pe acord pe legea pensiilor și au transmis ca „au fost clarificate toate aspectele”, inclusiv cele privitoare la sursele de finanțare, iar proiectul intra la adoptare in Parlament.„Toate aspectele…

- ”Nu stiu daca este Marcel Bolos astazi in sala, dar ma bucur mult ca ati avut intalnirea ieri, pentru ca Marcel a reusit pana la urma si s-a straduit pentru acest lucru sa-mi ia fata si sa devina un fel de papusa voodoo pe care toata lumea, in fiecare zi, trebuia sa o intepe. Eu nu am sa-l intep niciodata…

- Daca vrea sa gaseasca banii necesari pentru majorarea pensiilor, așa cum ne-am asumat, ministrul Boloș sa se ocupe de combaterea evaziunii fiscale, de creșterea colectarii și de digitalizarea Finanțelor, afirma senatorul PSD Mihai Fifor, scrie Mediafax.„Daca vrea sa gaseasca banii necesari pentru…

- Proiectul legii pensiilor a fost aprobat joi, 9 noiembrie, de Executiv, dupa ce sedinta de Guvern a fost amanata pe fondul neințelegerilor dintre PNL și PSD privind noua lege, iar ministrul Bolos a avertizat ca nu sunt bani, informeaza News.ro.Guvernul va face dreptate pensionarilor, a spus premierul…

- Guvernul ia in calcul o posibila rectificare bugetara care ar urma sa aiba loc la sfarșitul lunii noiembrie sau inceputul lui decembrie, iar cel mai probabil va fi negativa. „In principiu ar trebui sa se faca o rectificare bugetara si este foarte posibil sa avem o rectificare la final de noiembrie,…

- Anterior, va avea loc inca o intalnire intre premierul Marcel Ciolacu si ministrul Finantelor, Marcel Bolos, precum si o noua sedinta a Comitetului Economic si Social. Dupa aprobare, cabinetul isi va asuma raspunderea in Parlament pentru acest proiect de lege, dupa cum explica redactorul RRA Alina Stanuta.…