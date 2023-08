Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca Guvernul urmeaza sa aprobe o ordonanta de urgenta privind reduceri de cheltuieli in sistemul bugetar care cuprinde 50 de masuri. Seful Executivului a avut, miercuri, o intalnire de lucru cu ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la sediul ministerului. „Am avut o…

- Florin Citu a afirmat, marti seara, la Prima News, ca ”varianta optimista” in ceea ce priveste deficitul bugetar este ca acesta sa fie de 6% la finalul acestui an. ”Credeti ca cineva, in 2024, an electoral, cineva dintre cei care sunt acum la guvernare – altii ar putea, dar dintre cei care sunt la…

- Necesarul brut de finantare al Guvernului - suma pe care statul trebuie sa o imprumute pentru a acoperi deficitul bugetar, dar si rostogolirea datoriei vechi ce vine la plata - poate ajunge pentru acest an la un nivel record, posibil chiar aproape de 180 de miliarde de lei, potrivit calculelor Profit.ro…

- Deficitul poate ajunge anul acesta la 5,5%, potrivit informatiilor . Autoritatile au renuntat la tinta de deficit bugetar de 4,4% pentru 2023, de aproape 70 de miliarde de lei, si au discutat cu Comisia Europeana permisiunea – avand in vedere ca Romania este deja monitorizata intr-o procedura de deficit…

- Necesarul brut de finantare al Guvernului, suma pe care statul trebuie sa o imprumute pentru a acoperi deficitul bugetar, dar si rostogolirea datoriei vechi ce vine la plata, poate ajunge pentru acest an la un nivel record, posibil chiar aproape de 180 de miliarde de lei, potrivit calculelor Profit.ro…

- Guvernul a ajuns la un consens neoficial cu Comisia Europeana, astfel incat aceasta din urma sa nu inițieze suspendarea finanțarilor UE destinate Romaniei, atat din cadrul calendarului multianual cat și al PNRR , chiar daca țara va depași țintele de deficit bugetar in 2023 și 2024, conform surselor…

- Marcel Boloș, ministrul Finanțelor in guvernul Ciolacu, le-a transmis luni colegilor din conducerea PNL ca a primit vinerea trecuta o comunicare de la Comisia Europeana care cere scaderea deficitului bugetar, in caz contrar urmand sa suspende o parte din fondurile europene de coeziune, au declarat pentru…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, spune ca Romania are nevoie de un plan de masuri pentru a gestiona deficitul bugetar, astfel incat sa nu fie taiați bani de la investiții. Planul urmeaza sa fie aprobat la nivelul coalitiei. Intr-un interviu pentru Digi24, ministrul vorbea despre posibilitatea eliminarii…