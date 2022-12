Ministrul Finanțelor: Închidem anul cu o creştere economică de peste 5% Romania are cea mai stabila economie din regiune si va incheia anul cu o crestere economica de peste 5%, potrivit ministrului Finantelor, Adrian Caciu, care atrage atentia ca anul 2023 va fi unul dificil, marcat in continuare de puseul inflationist si in care diferenta va fi facuta de folosirea la maxim a instrumentelor de politica publica, directionate catre investitii, reforme si sustinerea categoriilor vulnerabile.“In cel mai complicat an din perspectiva economica de dupa cel de-al doilea razboi mondial permiteti-mi sa va multumesc pentru solidaritatea, increderea si intelegerea de care ati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

