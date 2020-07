Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana confirma ca masurile luate de guvernul PNL pana acum sunt foarte bune si vor duce la o revenire rapida a economiei, a scris duminica ministrul Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. Ministrul Finantelor a subliniat ca se iau toate masurile pentru a reduce impactul crizei…

- Estimarea oficiala privind evolutia economiei in 2020 ramane de minus 1,9% pana apar datele Comisiei Nationale de Prognoza, a declarat marti, ministrul Finantelor, Florin Citu, mentionand ca pana acum au fost eliminate scenariile negative, precum o scadere economica de 8%. "Nu mai merge nimeni pe…

- ”Criza economica actuala este mai grava decat Marele Crah din 1929”, a declarat, la sfarșitul saptamanii trecute, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la B1 TV, potrivit Agerpres. „Trecem prin cea mai dificila perioada pentru economie din ultima suta de ani. In primul rand ca n-a mai existat o…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a vorbit miercuri seara despre scaderea economica cu 6% a Romaniei prognozata de Comisia Europeana pentru acest an, sugerand ca este „total gresit”, ca sunt probleme in estimare, pentru ca economia va incepe sa-si revina in trimestrul trei.

- Economia mondiala s-a confruntat cu o criza extrem severa dupa cel de-al Doilea razboi mondial, de pe urma raspindirii COVID-19. Acest lucru a fost declarat luni, 20 aprilie, de ministrul Afacerilor Externe al Japoniei, Toshimitsu Motegi, relateaza TASS cu referire la agenția Kyodo. „Impactul asupra…