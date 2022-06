Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a afirmat, miercuri, dupa sedinta Executivului, despre amanarea ratelor la credite, ca este vorba de un instrument si nu singura solutie, el aratand ca orice amanare inseamna ca la final platesti mai mult indiferent de nivelul dobanzii. Purtatul de cuvant a afirmat…

- Romania se imprumuta de 10 ani sau poate chiar mai mult la cele mai mari dobanzi din Europa, iar acestea se construiesc pe mai multe elemente, unul dintre ele fiind ratingul de tara, a declarat, joi, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, in briefingul de la finalul sedintei de Guvern, informeaza AGERPRES…

- "Vor mai fi doua sau trei luni complicate. Un puseu inflaționist care la baza are criza prețurilor la energie, efectele conflictului asupra fluxului de comerț cu petrol, distorsionarea unor lanțuri de aprovizionare pe zona alimentara. La acest puseu inflaționist, toata Europa trebuie sa se adapteze.…

- Adrian Caciu a fost intrebat, joi, la finalul sedintei de Guvern, care este prognoza sa de crestere economica, in conditiile in care acesta a fost revizuita de institutiile internatioale la 2 la suta. “Crestere economica este cresterea reala prin care se reduce deflatorul sau mai simplu spus inflatia…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat ca in acest an nu vor creste taxele si impozitele si, chiar daca situatia economico-sociala este dificila, Guvernul ”nu va lasa pe nimeni in urma”. Citește și: Inflația a depașit pragul de 10% pentru prima data in ultimii 18 ani “Exclus sa crestem taxe si…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat ca in acest an nu vor creste taxele si impozitele si, chiar daca situatia economico-sociala este dificila, Guvernul "nu va lasa pe nimeni in urma". "Exclus sa crestem taxe si impozite in acest an. Suntem intr-o situatie complicata", a afirmat, luni, ministrul…

- Ministrul Finanțelor: „Exclus sa crestem taxe si impozite in acest an” Ministrul Finanțelor: „Exclus sa crestem taxe si impozite in acest an” Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat luni, intr-o conferința de presa alaturi de premierul Nicolae Ciuca, in Parlament, ca in acest an nu vor creste…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat luni, intr-o conferința de presa alaturi de premierul Nicolae Ciuca, in Parlament, ca in acest an nu vor creste taxele si impozitele si, chiar daca situatia economico-sociala este dificila, Guvernul ”nu va lasa pe nimeni in urma”. Fii la curent…