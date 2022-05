Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca le-a cerut, miercuri, ministrilor sa ia masurile necesare pentru a asigura reducerea cheltuielilor la bunuri si servicii cu 10%, conform deciziei luate in coalitia de guvernare, subliniind ca demersul este unul de solidaritate in actualele conditii economico-financiare. „Asa…

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu a anunțat miercuri ca in primele 4 luni ale anului a fost inregistrat un deficit de 1,23% din PIB, in scadere cu 0,5 puncte procentuale fața de anul trecut. „Am anunțat in cadrul Guvernului și rezultatele execuției bugetare la 4 luni, execuție care va fi publicata astazi,…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, estimeaza o crestere economica de 4% in acest an pentru Romania, mentionand ca pentru indeplinierea acestui obiectiv trebuie respectat calendarul prognozat si nu trebuie sa se faca rabat de la finantarea economiei.

- PIB-ul nominal al acestui an va fi cel putin la nivelul la care a fost construit bugetul, a precizat joi ministrul Finantelor, Adrian Caciu. Proiectul de buget pentru anul 2022 a fost configurat pe o crestere economica de 4,6%. „Cresterea economica este cresterea reala din care se reduce deflatorul…

- Premierul Nicolae Ciuca are sambata, de la ora 11:00, la Palatul Victoria, o intalnire de lucru cu ministrul Finantelor, Adrian Caciu, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Aceștia discuta despre finanțarea masurilor economice și financiare pentru protejarea populației și economiei romanești.

- PNL atrage atentia ministrului Finantelor, Adrian Caciu, si PSD ca reducerea CAS cu 5% este o masura pozitiva pentru toti romanii si pentru economie, mentionand ca reprezinta singura modalitate „corecta si nediscriminatorie” de crestere a tuturor veniturilor. „Reducerea CAS de la 25% la 20% inseamna…