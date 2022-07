Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, afirma ca sprijina masura Guvernului privind alocarea a 12 milioane de euro, din fonduri europene, pentru trusoul destinat nou-nascutului, iar femeile aflate in situatii de risc, si care devin mame, vor primi un ajutor financiar…

- Gabriela Firea, Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, a efectuat o vizita la Centrul femeilor abuzate din Argeș. La eveniment au participat și președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Minzina, primarul, Cristian Gentea, deputatul PSD de Argeș, Remus Mihalcea, și reprezentanții…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea anunta ca parintii copiilor cu afectiuni grave - precum boli ale structurilor si functiilor senzoriale, tulburari cronice de metabolism si nutritie, amputatii congenitale sau dobandite ale membrelor, boli ale structurii pielii, afectiuni onologice in perioada de…

- Studenții ar putea calatorii inca o data GRATUIT cu trenul: Gabriela Firea a facut anunțul Studenții ar putea calatorii inca o data GRATUIT cu trenul: Gabriela Firea a facut anunțul Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea a avut o intalnire cu reprezentantii tinerilor…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea a avut o intalnire cu reprezentantii tinerilor din Romania, in cadrul careia a discutat despre majorarea locurilor din tabere, mai ales ca se apropie si vacata studentilor si a anuntat ca va propune

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta organizarea de tabere studențești gratuite pentru 3.500 de studenți cu rezultate școlare foarte bune. ”Organizam tabere studențești, gratuite, in acest an! Nu renunțam la acest proiect, chiar daca financiar ne-am fi dorit sa putem susține mai multe locuri.…

- Copiii, profesorii și tinerii romani care locuiesc in alte țari vor avea ocazia sa se relaxeze in Romania, in cadrul unor tabere de vara dedicate lor. Anul acesta s-au ales doua locații pentru desfașurarea taberelor, una dintre ele fiind Singeorz-Bai. 1.225 de elevi, studenți, tineri și profesori din…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, a transmis astazi ca natalitatea devine, treptat, o problema globala. "Este responsabilitatea noastra sa nu pierdem timpul", a subliniat aceasta.