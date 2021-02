Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei a sustinut ca solutia divizarii CEH in doua companii, una care sa treaca sub autoritatea Consiliului Judetean si alta care sa ramana in coordonarea Ministerului, ramane cea mai sustenabila optiune. „Nu ma intereseaza o solutie care sa rezolve problema trei luni si apoi sa revenim…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat marti ca la Complexul Energetic Hunedoara nu este interesat de o solutie care sa rezolve probleme pentru trei luni, ci doreste o solutie pentru oameni si Sectorul Energetic National. "Nu ma intereseaza o solutie care sa rezolve problema trei luni si apoi…

- Divizarea Complexului Energetic Hunedoara (CEH) in doua companii, una care sa treaca sub autoritatea Consiliului Judetean si alta care sa ramana in coordonarea Ministerului, ramane cea mai sustenabila optiune ce poate fi aplicata pe termen mediu si lung pentru imbunatatirea activitatii energetice din…

- „Nu ma intereseaza o soluție care sa rezolve problema trei luni și apoi sa revenim in același loc. Ce ma intereseaza este sa gasim o soluție pentru oameni și pentru Sistemul Energetic Național. Pentru oameni vom gandi, alaturi de sindicate, un pachet de protecție sociala. Pentru securitatea energetica…

- Este alerta in Capitala. Z eci de mii de oameni pot ramane in frig in orice moment daca reteaua de termoficare va ceda din nou din cauza temperaturilor scazute. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune ca a cerut Termoenergetica sa intervina rapid in cazul unor avarii astfel incat oamenii sa aiba cat…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține ca activitatea miniera și cea energetica din județul Hunedoara vor continua sa funcționeze. Ministrul a explicat modul in care se va realiza procesul de reorganizare al Complexului Energetic Hunedoara. In ceea ce privește reorganizarea Complexului…

- Ministrul Energiei ”sprijina ideea” ca Primaria Capitalei sa preia compania ELCEN, anuntand ca aceasta companie a ”fost aproape curatata de datorii” dupa compensarea de tip swap ”care s-a facut cu ANAF”. ”Eu cred ca este ok sa fie totul integrat si, evident, modernizat. Si ELCEN are nevoie de modernizare,…

- ”Noi ca minister vom mai astepta pana in jurul datei de 15 ianuarie sa vedem exact cum functioneaza, dupa care, daca este cazul, chiar vom interveni legislativ, in asa fel incat sa ajutam oamenii sa gaseasca cele mai ieftine si cele mai bune solutii pentru pretul energiei electrice si nu sa fie trecuti…