- Neptun Deep este un proiect critic, nu doar pentru Romania, ci si pentru Europa, si va insemna independenta de gazul rusesc, a afirmat, miercuri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, conform Agerpres."Neptun Deep este un proiect critic, nu doar pentru Romania, dar pentru Europa. Situatia din Marea…

- Termocentrala Mintia a fost vanduta in vara anului trecut. Dupa ce pașii birocratici au fost parcurși, investitorul a inceput efectiv lucrarile. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, considera ca intr-o perioada de maxim doi ani la Mintia se va vorbi, din nou, de producerea de energie electrica.…

- Primele proiecte de centrale eoliene ar putea fi instalate in Marea Neagra in 2027-2028, acolo existand un potential imens, pe care Romania nu-l va exploata integral, probabil niciodata, a declarat, pentru Agerpres, ministrul Energiei, Sebastian Burduja. „Undeva in toamna aceasta vom avea o lege pentru…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a dat ca sigur anul 2027 drept momentul in care Romania va avea parcuri eoliene in Marea Neagra. „Undeva in toamna aceasta vom avea o lege pentru exploatarea energiei din surse eoliene in Marea Neagra, dupa care urmeaza un proces destul de indelungat, impreuna…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, crede ca Romania ar putea deveni, in 2027, principalul furnizor de gaze naturale din Europa. Acest lucru s-ar putea face prin exploatarile din Proiectul Neptun Deep. „Potențialul acolo este colosal pentru Romania. Inseamna minimum 100 de miliarde de normal metri…

- Impactul economic al Neptun Deep pentru Romania este de 42,4 miliarde de euro, din care 22 de miliarde de euro ar putea fi impactul bugetar, a declarat, vineri, Laurian Lungu, economist si co-fondator Consilium Policy Advisors Group, la un eveniment de specialitate."Noi am facut un studiu foarte…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a transmis un mesaj de unitate la Consiliul National al Partidul Umanist Social Liberal, subliniind ca cele trei ingrediente de care are nevoie Romania sunt unitate, libertate si curaj.“Este o mare onoare sa va adresez astazi un gand bun din partea Partidului National…

- Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu saluta decizia OMV Petrom si Romgaz de a dezvolta Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca a Marii Negre.