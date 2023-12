Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cel mai mare potential solar din sud-estul Europei, studiile aratand ca ar putea exploata pana la 18-20 de gigawati de putere solara, a declarat duminica ministrul Energiei, Sebastian Burduja. „Studiu dupa studiu demonstreaza ca am putea exploata pana la 18, poate 20 de gigawati de putere…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut duminica, 3 decembrie 2023, o intrevedere cu Reprezentantul Special al Presedintelui SUA pentru Clima, John Kerry, in marja participarii la Conferinta Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice COP28 , in Dubai, Emiratele Arabe Unite.Potrivit Administratiei…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 2-4 decembrie 2023, la cea de-a 28-a Conferința a Statelor parte la Convenția Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP28), care se va desfașura in Dubai, Emiratele Arabe Unite, anunța Administrația Prezidențiala.

- ”Oil Terminal este o companie din portofoliul ministerului energiei, o companie mai importanta ca oricand pentru Romania si intreaga regiune. Detine cel mai mare terminal pentru import-export titei, produse petroliere si petrochimice la nivel national”, a scris, sambata seara, pe Facebook, ministrul…