Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta saptamana cursurile se vor desfasura dupa regulile anuntate deja. Sorin Cimpeanu a mentionat ca nu poate sa spuna cand ar intra in vigoare o asemenea masura. Sorin Cimpeanu a mentionat ca exista si scoli in care, desi rata de vaccinare este peste 60 , s a luat decizia in interiorul scolii…

- Reguli noi pentru deschidere scolilor in format fizic, propuse de ministrul interimar al Educatiei. Sorin Cimpeanu a propus ca in localitatile in care rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 este mai mica de 3 la mie sa se renunte la pragul minim de vaccinare de 60% pentru personalul didactic si copiii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a propus ca in localitatile in care rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 este mai mica de 3 la mie sa se renunte la pragul minim de vaccinare de 60- pentru personalul didactic si copiii sa poata merge la scoala. El a declarat ca astfel acele localitati din mediul…

- Ministrul Educației: Propunere noua pentru deschiderea școlilor. Situația in care ar urma sa se renunțe la pragul minim de vaccinare de 60% Ministrul Educației: Propunere noua pentru deschiderea școlilor. Situația in care ar urma sa se renunțe la pragul minim de vaccinare de 60% Ministrul Educatiei,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, luni, ca va propune ca școlile sa fie deschise fizic daca rata de infectare in localitate este sub 3 la mie. Astfel, in aceste condiții se va renunța la pragul de vaccinare de 60% a personalului din unitațile de invațamant respective. „In masura in care…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, propune ca in localitatile in care rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 este mai mica de 3 la mie sa se renunte la pragul minim de vaccinare de 60% pentru personalul didactic si copiii sa poata merge la scoala. El a declarat luni, la Digi 24, ca astfel…

- „Este propunerea pe care eu o voi asuma in discuțiile cu autoritațile sanitare”, a spus Sorin Cimpeanu, luni, la Digi24, fara insa sa ofere un orizont de timp in privința implementarii acestei masuri, deoarece propunerea lui va trebui analizata de Ministerul Sanatații și de Comitetul Național pentru…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, propune ca in localitatile in care rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 este mai mica de 3 la mie sa se renunte la pragul minim de vaccinare de 60% pentru personalul didactic si copiii sa poata merge la scoala, arata News.ro. El a declarat luni, la…