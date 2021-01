Ponderea angajaților din invațamantul preuniversitar care s-au aratat pana acum disponibili sa se vaccinneze impotriva Covid-19 se apropie de 50%, a anunțat, joi, ministrul educației, Sorin Cimpeanu. In schimb, in sistemul de invațamant universitar ponderea e de 60%. Sorin Cimpeanu a precizat la RFI ca aproape jumatate dintre angajații din sistemul preuniversitar s-au aratat pana […] The post Ministrul educației: Peste jumatate din profesorii din preuniversitar NU vor sa se vaccineze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .